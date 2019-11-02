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    HaberlerEge‘Erken teşhis önemli’
    02.11.2019 - 02:43 |

    ‘Erken teşhis önemli’

    Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Narlıdere’de seminer düzenlendi. Narlıdere Belediyesi, CHP Narlıdere İlçe Kadın Kolları ve İlke Tıp Merkezi işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, meme kanserine yol açan etkenler ve korunma yöntemleri masaya yatırıldı.

    ‘Erken teşhis önemli’

    Belediye Başkanı Ali Engin’in de katıldığı etkinlikte, İlke Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halit Yetiş konuşmacı olarak yer aldı, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

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