02.11.2019 - 02:43 |
‘Erken teşhis önemli’
Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Narlıdere’de seminer düzenlendi. Narlıdere Belediyesi, CHP Narlıdere İlçe Kadın Kolları ve İlke Tıp Merkezi işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, meme kanserine yol açan etkenler ve korunma yöntemleri masaya yatırıldı.
Belediye Başkanı Ali Engin’in de katıldığı etkinlikte, İlke Tıp Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halit Yetiş konuşmacı olarak yer aldı, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.