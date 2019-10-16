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    HaberlerEgeErkunt modeli fuarın yıldızı...
    16.10.2019 - 02:04 |

    Erkunt modeli fuarın yıldızı...

    Erkunt Traktör’ün, meyvecilik ve bahçe tarımıyla uğraşan çiftçilerin ihtiyaçları dikkate alınarak 95 Meyveci Lüks, Bursa Tarım Fuarı’nda büyük ilgi gördü.

    Erkunt modeli fuarın yıldızı...

    95 Meyveci Lüks modelinin bahçe tarımının yoğun olarak gerçekleştiği Bursa’daki çiftçilerin beğenisini kazandığını ve bu ilginin de satışlara olumlu yansıdığını kaydeden Yurtiçi Satış Müdürü Yiğit Kosova, “Erkunt, meyve üreticilerinden gelen yoğun talep üzerine bundan 8 yıl önce tasarlamaya başladığı traktörlerini, bugün M Serisi adı altında 11 ayrı modelden oluşan kocaman bir aileye dönüştürdü. İlk defa Bursa Tarım Fuarı’nda lanse ettiğimiz Erkunt 95 Meyveci Lüks modeli, özellikle fındık, zeytin, kiraz, vişne, narenciye, armut ve şeftali gibi küçük ağaçlar için tasarlandı” dedi. Fuar kapsamında tüm modellerin sergilendiğini ifade eden Kosova, hem tarla hem de bahçelerde kullanılmaya elverişli olan Kısmet 58 modelinin yanı sıra; yine Erkunt markalı bahçe ve tarla tipi rotavatörlerin de fuarda çiftçiler tarafından yakından incelendiğini belirtti.

    Erkunt modeli fuarın yıldızı...

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