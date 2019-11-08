08.11.2019 - 00:41 |
Erol Mütercimler Ata’yı anlatacak
Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Ayın Konuğu’ etkinliklerine, araştırmacı-yazar ve programcı Erol Mütercimler ‘Fikrimizin Rehberi: Atatürk’ başlıklı söyleşiyle katılıyor. Mütercimler, Haluk Işık’ın yöneteceği söyleşide, Atatürk’ün farklı yönlerini anlatacak, gündeme ait düşüncelerini paylaşacak. Haluk Işık’ın yöneteceği söyleşi, 15 Kasım Cuma günü 20.00’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde başlayacak. Başkan Cemil Tugay, “Erol Mütercimler’i konuk etmekten sevinç duyacağız” dedi.
Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.