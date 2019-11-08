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    HaberlerEge HaberleriErol Mütercimler Ata’yı anlatacak
    08.11.2019 - 00:41 |

    Erol Mütercimler Ata’yı anlatacak

    Erol Mütercimler Ata’yı anlatacak

    Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Ayın Konuğu’ etkinliklerine, araştırmacı-yazar ve programcı Erol Mütercimler ‘Fikrimizin Rehberi: Atatürk’ başlıklı söyleşiyle katılıyor. Mütercimler, Haluk Işık’ın yöneteceği söyleşide, Atatürk’ün farklı yönlerini anlatacak, gündeme ait düşüncelerini paylaşacak. Haluk Işık’ın yöneteceği söyleşi, 15 Kasım Cuma günü 20.00’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde başlayacak. Başkan Cemil Tugay, “Erol Mütercimler’i konuk etmekten sevinç duyacağız” dedi.

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