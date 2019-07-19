19.07.2019 - 07:50
Ersoy, Foça’dan başvuru bekliyor
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Foça’daki Phokaia Antik Kenti’nin kazı alanını ve kazı evini gezdi. Kazıların 12 ay devam etmesi için ödeneğin ayırıldığını belirten Ersoy, “Ancak yeterince müracaat gelmedi. Foça gibi yerlerden de ödenek için başvuru bekliyorum” dedi.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.