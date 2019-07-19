Ersoy, Foça’dan başvuru bekliyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Foça’daki Phokaia Antik Kenti’nin kazı alanını ve kazı evini gezdi. Kazıların 12 ay devam etmesi için ödeneğin ayırıldığını belirten Ersoy, “Ancak yeterince müracaat gelmedi. Foça gibi yerlerden de ödenek için başvuru bekliyorum” dedi.