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    HaberlerEgeErsoy, Foça’dan başvuru bekliyor
    19.07.2019 - 07:50

    Ersoy, Foça’dan başvuru bekliyor

    Ersoy, Foça’dan başvuru bekliyor

    KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Foça’daki Phokaia Antik Kenti’nin kazı alanını ve kazı evini gezdi. Kazıların 12 ay devam etmesi için ödeneğin ayırıldığını belirten Ersoy, “Ancak yeterince müracaat gelmedi. Foça gibi yerlerden de ödenek için başvuru bekliyorum” dedi.

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    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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