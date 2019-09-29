29.09.2019 - 07:50 |
Ertaş, ölümünün 7’nci yılında anıldı
‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında Karabağlar’da özel bir konserle anıldı.
‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında Karabağlar’da özel bir konserle anıldı. Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden İsmail Altunsaray, Uzundere Rekreasyon Alanı Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, Büyük Usta’nın unutulmaz türkülerini seslendirdi. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Ertaş, türkülerinde acıyı, sevgiyi, insanlığı, hoşgörüyü hissettiren bir sanatçıydı” dedi.
Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.