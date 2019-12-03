ESHOT personeli acil durumlar için hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Gediz Ağır Bakım Tesisleri’nde yapılan deprem ve yangın tatbikatında heyecanlı dakikalar yaşandı. Uzmanlardan tam not alan tatbikatta, senaryo gereği 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi, bu nedenle merkez ambarda elektrik sisteminde yangın çıktı. ESHOT Genel Müdürlüğü, bu tatbikatlar yardımıyla olası acil durumlar karşısında hazır olmayı hedefliyor.