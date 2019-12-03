03.12.2019 - 00:01 |
ESHOT personeli acil durumlar için hazır
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü Gediz Ağır Bakım Tesisleri’nde yapılan deprem ve yangın tatbikatında heyecanlı dakikalar yaşandı. Uzmanlardan tam not alan tatbikatta, senaryo gereği 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi, bu nedenle merkez ambarda elektrik sisteminde yangın çıktı. ESHOT Genel Müdürlüğü, bu tatbikatlar yardımıyla olası acil durumlar karşısında hazır olmayı hedefliyor.
Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.