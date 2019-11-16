ESHOT’tan iki yeni otobüs hattı daha

ESHOT Genel Müdürlüğü İzmir’de iki yeni otobüs hattını hizmete aldı. İYTE öğrencilerinin İzmir Buluşması’nda gündeme getirdiği ekspres otobüs talebi yanıt buldu. Fahrettin Altay-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında ekspres hizmet verecek olan 883 numaralı otobüsler sefere başladı. 415 numaralı Tınaztepe-Bornova Metro hattı ise iptal edildi, yerine 515 numaralı Tınaztepe-Evka 3 Metro Aktarma Merkezi hattı hizmete alındı.