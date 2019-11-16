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    HaberlerEge HaberleriESHOT’tan iki yeni otobüs hattı daha
    16.11.2019 - 07:50 |

    ESHOT’tan iki yeni otobüs hattı daha

    ESHOT Genel Müdürlüğü İzmir’de iki yeni otobüs hattını hizmete aldı.

    ESHOT’tan iki yeni otobüs hattı daha

    ESHOT Genel Müdürlüğü İzmir’de iki yeni otobüs hattını hizmete aldı. İYTE öğrencilerinin İzmir Buluşması’nda gündeme getirdiği ekspres otobüs talebi yanıt buldu. Fahrettin Altay-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında ekspres hizmet verecek olan 883 numaralı otobüsler sefere başladı. 415 numaralı Tınaztepe-Bornova Metro hattı ise iptal edildi, yerine 515 numaralı Tınaztepe-Evka 3 Metro Aktarma Merkezi hattı hizmete alındı.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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