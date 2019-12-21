ESİAD, 2020’de ‘üretim’ dedi

Açılış konuşmasını yapan ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, “2020 yılında, önümüzdeki 6 aylık dönemde, faiz, kredi ve bütçenin üzerinde daha fazla kontrol sağlanabilmesi enflasyondaki temel gidişatı belirleyecek. Bütçe ve mali disiplinden taviz verilmeden ülke kaynaklarının verimli ve üretken şekilde özellikle artan genç işsizliğine çare olabilecek katma değerli istihdam yaratacak ve uzun vadede yeni nesil yüksek teknolojili üretime katkı sağlayacak alanlara yönlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.



‘Teşvik artmalı’



Sunumu Ekonomik Gözlem Grubu Başkanı Muhittin Bilget ise, “Türkiye ekonomisi için en önemli konuların başında işsizlik geliyor. Düşük büyüme oranları ile işsizliği tek haneye indirmek mümkün değil. Bununla birlikte gelir dağılımı da giderek bozuluyor” ifadelerini kullandı. 2020 yılı ESİAD Üye Beklenti Anketi sonuçlarını paylaşan ESİAD Genel Sekreteri Hale Altan da, “İzmir’de öncelik verilmesi gereken konuların başında ikinci çevre yolu, raylı sistem ağının geliştirilmesi, limanlardan daha fazla yararlanma ve kentsel dönüşüm projeleri yer alıyor. Yabancı yatırımcıyı İzmir’e çekmek için teşviklerin artırılması gerekiyor” dedi.