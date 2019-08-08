ESİAD eğitimi masaya yatırdı

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), Çeşme Radisson Blu Otel’de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ağırladı. ESİAD olarak ülke sorunlarına duyarlılık gösterdiklerini, eğitimde yaşanan sıkıntıları da dile getirerek çözüm önerileri ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yer aldığı toplantıda gündeme getirdiklerini ifade eden ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, “Sıcak bir yaz gününde Çeşme’de toplantımıza katılarak, görüş ve önerilerini sunan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.