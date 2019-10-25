ESİAD’dan Ankara’ya danışmanlık ofisi

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği (DESİAD) ortaklığı ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ‘Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi’ AB Projesi kapsamında, ESİAD Ankara Danışmanlık ve İletişim Ofisi hizmete açıldı. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, “Söğütözü Koç Kuleleri’ndeki ofiste STK’lara çalışmalarında yol haritası olacak rehberler hazırlanacak, toplantı ve etkinlikler gerçekleştirilecek” dedi.