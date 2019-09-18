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    HaberlerEgeESİAD’dan Ankara’ya ofis
    18.09.2019 - 03:06 |

    ESİAD’dan Ankara’ya ofis

    Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği (DESİAD) ortaklığı ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ‘Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi’ projesinin açılış toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.

    ESİAD’dan Ankara’ya ofis

    Toplantının açılış töreninde konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, “Projemizde Ege Bölgesi’nde çoğulcu demokrasi için çok önemli gördüğümüz toplumsal değişim aktörlerinden sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. 15 ay sürecek projemizde, İzmir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da STK’larla anketler yoluyla durum tespiti yaptık. Şimdi yönetsel ve finansal sürdürülebilirliği sağlayacak stratejik planlama ve proje döngüsü yönetimi eğitimleri vereceğiz. Eğitimlerin ilkini 2-4 Ekim’de Muğla’da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

    STK’ların yanında
    Ekim ayında Ankara’da bir ofis açacaklarını da sözlerine ekleyen Sivri, “Bu ofisle bölgemizdeki STK’lara kamu ile ilişkilerini güçlendirerek, karar alma sürecine katılımları konusunda destek olacağız. Bu çerçevede Ankara’ya çalışma ziyaretleri de gerçekleştireceğiz” dedi.

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      19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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