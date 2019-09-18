ESİAD’dan Ankara’ya ofis

Toplantının açılış töreninde konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, “Projemizde Ege Bölgesi’nde çoğulcu demokrasi için çok önemli gördüğümüz toplumsal değişim aktörlerinden sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. 15 ay sürecek projemizde, İzmir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da STK’larla anketler yoluyla durum tespiti yaptık. Şimdi yönetsel ve finansal sürdürülebilirliği sağlayacak stratejik planlama ve proje döngüsü yönetimi eğitimleri vereceğiz. Eğitimlerin ilkini 2-4 Ekim’de Muğla’da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



STK’ların yanında

Ekim ayında Ankara’da bir ofis açacaklarını da sözlerine ekleyen Sivri, “Bu ofisle bölgemizdeki STK’lara kamu ile ilişkilerini güçlendirerek, karar alma sürecine katılımları konusunda destek olacağız. Bu çerçevede Ankara’ya çalışma ziyaretleri de gerçekleştireceğiz” dedi.