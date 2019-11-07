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    HaberlerEge HaberleriEsila, nakil bekliyor...
    07.11.2019 - 07:50 |

    Esila, nakil bekliyor...

    Uşak’ta yaşayan 3 yaşındaki Esila Kurt, ağustos ayından bu yana hemofagositik sendrom olarak bilinen HLH hastalığıyla mücadele ediyor.

    Esila, nakil bekliyor...

    Uşak’ta yaşayan 3 yaşındaki Esila Kurt, ağustos ayından bu yana hemofagositik sendrom olarak bilinen HLH hastalığıyla mücadele ediyor. Bir mühendislik firmasında çalışan baba ile ev hanımı annenin kızı olan Esila’nın tedavisinin İzmir’de sürdürüldüğünü belirten amca Mehmet Kurt, “İlaç ve kemoterapi tedavisi yeterli olmadı, kök hücre nakli yapılması gerekiyor” dedi. Esila’nın anne ve babasından alınan kök hücre örneklerinin nakil için uygun olmadığını kaydeden Kurt, “18-50 yaş arasındaki duyarlı vatandaşlarımızın, Kızılay’a kök hücre bağışında bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

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