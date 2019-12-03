04.12.2019 - 00:00 |
‘Eşit yaşam hakkını sağlamalıyız’
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Doğan, “Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, karşılarına çıkan engelleri ortadan kaldırmak, onların isteği olan eşit yaşama hakkını sağlamak hepimizin görevidir. Herhangi bir engel, hayatın dışında olmayı gerektirmez. Bizler, onların her türlü sıkıntısında gerek fiziken gerek psikolojik olarak her zaman destek veriyoruz” dedi.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.