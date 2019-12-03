‘Eşit yaşam hakkını sağlamalıyız’

Başkan Doğan, “Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, karşılarına çıkan engelleri ortadan kaldırmak, onların isteği olan eşit yaşama hakkını sağlamak hepimizin görevidir. Herhangi bir engel, hayatın dışında olmayı gerektirmez. Bizler, onların her türlü sıkıntısında gerek fiziken gerek psikolojik olarak her zaman destek veriyoruz” dedi.