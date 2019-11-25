Eşitlik haftası

Bornova Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştireceği etkinlikler ile bir hafta boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapacak. Hafta boyunca Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergiler, tiyatro oyunu ve panel, Bornovalı kadınlarla buluşacak. 29 Kasım Cuma günü saat 19.30’da ise Altındağ Atatürk Kültür Merkezi’nde “Kıyam (Uyanış)” adlı oyunu sahnelenecek.