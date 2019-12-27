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    HaberlerEge Haberleri Eski Alsancak ruhu canlandı
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    27.12.2019 - 00:01 |

    Eski Alsancak ruhu canlandı

    Eski Alsancak ruhu canlandı

    Alsancak Hareketi Derneği Başkanı Yeşim Turbil’in öncülüğündeki “Kültürler arası Kaynaşma Noel ve Yeni Yıl Kermesi”, Alsancak Kilise Sokağı’nda yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un ve Alsancak Mahallesi Muhtarı Hicran Akuzun’un destek verdiği etkinliği binlerce kişi gezdi. Dernek Başkanı Yeşim Turbil, “Amacımız İzmir’deki farklı kültür ve dindeki insanları eski Alsancak ruhu ile buluşturmak” dedi.

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