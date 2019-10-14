14.10.2019 - 07:50 | | AA
Eski ambarlarla yeni gezi rotası
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çivi kullanılmadan çıralı çam ağacı kerestelerinin birbirine geçme yöntemiyle inşa edilen tarihi tahıl ambarları koruma altına alınıyor.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çivi kullanılmadan çıralı çam ağacı kerestelerinin birbirine geçme yöntemiyle inşa edilen tarihi tahıl ambarları koruma altına alınıyor. Sındırgı Belediyesi, 11 kırsal mahallede bulunan ambarların gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Başkan Ekrem Yavaş, “Hisaralan’dan Dereciören’e kadarki ambarlar, yeni bir gezi güzergahı oluşturacak” dedi.
Ümraniye'deki far hırsızları kameradaÜmraniye'de gece yarısı pahalı oldukları için belirli otomobil markalarının farlarını çalan motosikletli hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bir gecede 5 ayrı aracın farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.