BİST97.896-1,14EURO6,520,42USD5,920,56ALTIN283,350,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEski ambarlarla yeni gezi rotası
    14.10.2019 - 07:50 | | AA

    Eski ambarlarla yeni gezi rotası

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çivi kullanılmadan çıralı çam ağacı kerestelerinin birbirine geçme yöntemiyle inşa edilen tarihi tahıl ambarları koruma altına alınıyor.

    Eski ambarlarla yeni gezi rotası

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çivi kullanılmadan çıralı çam ağacı kerestelerinin birbirine geçme yöntemiyle inşa edilen tarihi tahıl ambarları koruma altına alınıyor. Sındırgı Belediyesi, 11 kırsal mahallede bulunan ambarların gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Başkan Ekrem Yavaş, “Hisaralan’dan Dereciören’e kadarki ambarlar, yeni bir gezi güzergahı oluşturacak” dedi.

    Ümraniye'deki far hırsızları kameradaÜmraniye'de gece yarısı pahalı oldukları için belirli otomobil markalarının farlarını çalan motosikletli hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bir gecede 5 ayrı aracın farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için
    14 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    POMEM 7 bin polis alımı başvuruları başladı! Başvuru şartları neler?

    POMEM 7 bin polis alımı başvuruları başladı! Başvuru şartları neler?

    Eskort sitesinden 5 kadını "Dayının selamı var, bu işi bırak" diyerek gasp etti

    Eskort sitesinden 5 kadını "Dayının selamı var, bu işi bırak" diyerek gasp etti

    O illerde sıcaklık sıfırın altına düştü!

    O illerde sıcaklık sıfırın altına düştü!

    Başak Dizer kimdir, yaşı kaç?

    Başak Dizer kimdir, yaşı kaç?

    Sıradaki Haber