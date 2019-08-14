Eski biletler değerleniyor

İzmir Milli Piyangocular Odası Başkanı Paşa Çakmak, ikramiye çıkmayan piyango biletlerini atmamaları konusunda vatandaşı uyardı. Milli Piyango İdaresi’nin özelleştirilmesinin gündeme gelmesiyle birlikte koleksiyoncuların klasik piyango bileti toplamaya başladıklarını belirten Çakmak, ‘Koleksiyonculara bilet satmak isteyenler piyasadaki klasik piyango biletlerini toplayıp internetten satıyor. Klasik biletler çekiliş tarihinin özelliğine göre 50-100 bin liraya kadar müşteri bulabiliyor. Odamıza her gün eski biletlere yönelik büyük talepler geliyor. Vatandaşa ikramiye çıkmasa bile biletlerini atmamalarını tavsiye ediyoruz’ diye konuştu.