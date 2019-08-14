14.08.2019 - 00:56
Eski biletler değerleniyor
İzmir Milli Piyangocular Odası Başkanı Paşa Çakmak, ikramiye çıkmayan piyango biletlerini atmamaları konusunda vatandaşı uyardı. Milli Piyango İdaresi’nin özelleştirilmesinin gündeme gelmesiyle birlikte koleksiyoncuların klasik piyango bileti toplamaya başladıklarını belirten Çakmak, ‘Koleksiyonculara bilet satmak isteyenler piyasadaki klasik piyango biletlerini toplayıp internetten satıyor. Klasik biletler çekiliş tarihinin özelliğine göre 50-100 bin liraya kadar müşteri bulabiliyor. Odamıza her gün eski biletlere yönelik büyük talepler geliyor. Vatandaşa ikramiye çıkmasa bile biletlerini atmamalarını tavsiye ediyoruz’ diye konuştu.
İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.