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    HaberlerEgeEski eşyalar sanat eserine dönüştü
    10.09.2019 - 04:07

    Eski eşyalar sanat eserine dönüştü

    Eski eşyalar sanat eserine dönüştü

    Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi ve Sergi Salonu’nda, El Sanatlar, Dekarasyon, Vitray Sergisi açıldı. Bir hafta sürecek sergiyi gezen Belediye Başkan Kürşat Engin Özcan, yaptıkları çalışmalar ile diğer kadınlara örnek olan ve aile ekonomilerine katkı sağlayan kursiyerleri tebrik etti. Amaçlarının atıl durumdaki eşyaların yenilenmesi olduğunu belirten Başkan Özcan, yeni dönem için tüm kadınları kursa davet etti.

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