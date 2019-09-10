Eski eşyalar sanat eserine dönüştü

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi ve Sergi Salonu’nda, El Sanatlar, Dekarasyon, Vitray Sergisi açıldı. Bir hafta sürecek sergiyi gezen Belediye Başkan Kürşat Engin Özcan, yaptıkları çalışmalar ile diğer kadınlara örnek olan ve aile ekonomilerine katkı sağlayan kursiyerleri tebrik etti. Amaçlarının atıl durumdaki eşyaların yenilenmesi olduğunu belirten Başkan Özcan, yeni dönem için tüm kadınları kursa davet etti.