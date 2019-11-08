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    08.11.2019 - 00:28 |

    Eski golcü ilk kez rakip

    Eski golcü ilk kez rakip

    Süper Lig’de yeni teknik patronu İlhan Palut yönetimindeki ilk maçta pazar günü Btc Türk Yeni Malatyaspor’u konuk edecek Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic’e İzmir’de ilk kez rakip olacak. Göz Göz’e 2016-17 sezonunda 1. Lig’de transfer olup attığı 21 golle sarı kırmızılıların Süper Lig’e dönmesine büyük katkı sağlayan Makedon forvet, gollerine Süper Lig’de devam etti. 2017-18 sezonunun ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 gol atarak devrede toplanan 30 puana büyük katkı yapan Jahovic, ara transfer döneminde Konyaspor’a satıldı. Göztepe’den ayrıldıktan sonra dönemin teknik patronu Tamer Tuna’yla telefonla arama polemiği yaşayan yıldız futbolcu, bir daha İzmir’de maça çıkmadı. Konyaspor’da 2017-18 sezonunun ikinci yarısında Konya’da oynanan maçta Göztepe’ye karşı son 27 dakikada forma giyen Jahovic, geçen sezon iki takım arasında ilk yarıda İzmir’de oynanan maç öncesi Türkiye Kupası’nda kırmızı kart gördüğü için yer alamamıştı. Bu sezon sakatlık ve cezası olmayan Jahovic, pazar günü ilk kez Göztepe taraftarının önüne rakip olarak çıkacak. Jahovic, bu yıl 10 maçta attığı 9 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

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