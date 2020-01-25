25.01.2020 - 04:05 |
Eski günleri arıyorlar
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak Köyü’nde Yörük kadınları, üretimi çok zahmetli olan ve kök boya kullanıldığı için renkleri solmayan Osmanlı’dan kalma yaklaşık 500 yıllık el dokuması halıcılığı yaşatmaya çalışıyor.
Yünü, koyunların sırtından çıkan yapağıdan elde eden Yörük kadınları, bin bir zahmetle yaptıkları el dokuması halılara, eskisi kadar talep olmamasından yakınıyor.
Kızlara çeyiz oluyor
Halıcılığı küçük yaşlardan beri yapan kadınlar, “Süs eşyası yapıyoruz. Önceden inanılmaz talep vardı. Satamadıklarımız ise genç kızlara çeyiz oluyor” ifadelerini kullandı.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.