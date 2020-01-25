Eski günleri arıyorlar

Yünü, koyunların sırtından çıkan yapağıdan elde eden Yörük kadınları, bin bir zahmetle yaptıkları el dokuması halılara, eskisi kadar talep olmamasından yakınıyor.



Kızlara çeyiz oluyor



Halıcılığı küçük yaşlardan beri yapan kadınlar, “Süs eşyası yapıyoruz. Önceden inanılmaz talep vardı. Satamadıklarımız ise genç kızlara çeyiz oluyor” ifadelerini kullandı.