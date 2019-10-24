Eski kapılar yine yaşam buluyor

Eski evlerden sökülen kapı ve dolap kapaklarını ahşap oyma ile şekillendirerek bazılarına kilim desenli boyama da yapıp değer kazandıran ikiliden Çavuşoğlu, “4-5 tane kapıyı kullanıma sunmakla ormandan bir ağacı kurtarmış oluyoruz” dedi. Güreşen de, “Bu iş sayesinde para kazanıyorum. Bunun için de çok mutluyum” diye konuştu.