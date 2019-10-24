24.10.2019 - 01:49 |
Eski kapılar yine yaşam buluyor
Geçen yıl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde verilen ahşap oymacılığı kursuna katılan emekli ziraat teknikeri Ergenç Çavuşoğlu ile 17 yıl önce Şili’den gelen Suzanna Güreşen, Edremit’in Bostancı Mahallesi’nde oluşturdukları atölyede, eski kapı ile dolap kapaklarını işlemeye başladı.
Eski evlerden sökülen kapı ve dolap kapaklarını ahşap oyma ile şekillendirerek bazılarına kilim desenli boyama da yapıp değer kazandıran ikiliden Çavuşoğlu, “4-5 tane kapıyı kullanıma sunmakla ormandan bir ağacı kurtarmış oluyoruz” dedi. Güreşen de, “Bu iş sayesinde para kazanıyorum. Bunun için de çok mutluyum” diye konuştu.
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