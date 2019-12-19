19.12.2019 - 07:50 |
Eski konteynerler yenileriyle değişiyor
Hijyenik ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla çevre temizliğine önem veren Çiğli Belediyesi, çöp konteynerlerini değiştirmeye başladı.
Hijyenik ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla çevre temizliğine önem veren Çiğli Belediyesi, çöp konteynerlerini değiştirmeye başladı. Yeni konteynerler, 26 mahallede bulunan eskimiş ve delinmiş olanlarla değiştirildi. Başkan Utku Gümrükçü, “Gelecek nesillere temiz bir Çiğli bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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