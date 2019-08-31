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    HaberlerEge‘Eski sigara fabrikası fakülte olabilir’
    31.08.2019 - 02:32

    ‘Eski sigara fabrikası fakülte olabilir’

    ‘Eski sigara fabrikası fakülte olabilir’

    Akhisar Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti. Derneğin başkanı olan Akhisar Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eski sigara fabrikası alanında yapımı duran üniversite binasının fakülte olarak hizmet verilmesi ile ilgili taleplerini iletti.

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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