‘Eski sigara fabrikası fakülte olabilir’

Akhisar Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti. Derneğin başkanı olan Akhisar Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eski sigara fabrikası alanında yapımı duran üniversite binasının fakülte olarak hizmet verilmesi ile ilgili taleplerini iletti.