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    HaberlerEgeEski tarım aletleri süs eşyası oldu
    27.09.2019 - 01:51 |

    Eski tarım aletleri süs eşyası oldu

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Kıran Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Fethi Kesgin, gelecek kuşakların eski tarım aletlerini tanıması için maketlerini yapıyor.

    Eski tarım aletleri süs eşyası oldu

    Keçi otlatırken vakit geçirmek için başladığı ağaç kaşık uğraşını 10 yıldır sürdürdüğünü belirten Kesgin, “Kara saban, kağnı, tokeç gibi aletler teknolojiye yenildi. Ben de bunları süs olarak yapıyorum” dedi. 

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