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    HaberlerEgeEski Yağ Hali ayağa kalkıyor
    27.10.2019 - 01:38 |

    Eski Yağ Hali ayağa kalkıyor

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde Arasta’daki eski Yağ Hali olarak bilinen alandaki yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Eski Yağ Hali ayağa kalkıyor

    Yağcılar Hanı olarak bilinen alanın yakınındaki 370 ada 46 parselde sinema gösterimleri, müzik dinletilerinin yapılabileceği 200 metrekarelik iç avlu, zemin ve üst katta kent dokusuna, mimariye ve ekonomik yapıya uygun alanlar yapılacak. Arasta, Zahire Pazarı gibi Yağ Hali’nin de canlanan tarihi dokuya katılacağını belirten Başkan Osman Gürün, “2 milyon 59 bin 100 lira yatırımla yapacağımız yeni alan, geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek, eski ve yeni kuşakların buluşma noktası olacak” diye konuştu.

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