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    HaberlerEgeEskrime yeni soluk
    18.10.2019 - 00:37 |

    Eskrime yeni soluk

    İzmir’de bu yılın ocak ayında iki milli eskrimci Emir Şendut ve Harun Mihrioğlu tarafından kurulan Alfa Eskrim Spor Kulübü, epe branşında kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti.

    Eskrime yeni soluk

    Alsancak’taki 600 metrekarelik alanda Avrupa standartlarında bir eskrim salonu oluşturan Emir Şendut ve Harun Mihrioğlu, kurucusu oldukları kulübün hem yöneticiliğini hem de antrenörlüğünü üstleniyor. Dört milli sporcunun yer aldığı Alfa Eskrim Spor Kulübü’nü kurarak hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren ikili, “Şimdiki hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizin adını duyurmak” mesajı verdi.

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