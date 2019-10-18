18.10.2019 - 00:37 |
Eskrime yeni soluk
İzmir’de bu yılın ocak ayında iki milli eskrimci Emir Şendut ve Harun Mihrioğlu tarafından kurulan Alfa Eskrim Spor Kulübü, epe branşında kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti.
Alsancak’taki 600 metrekarelik alanda Avrupa standartlarında bir eskrim salonu oluşturan Emir Şendut ve Harun Mihrioğlu, kurucusu oldukları kulübün hem yöneticiliğini hem de antrenörlüğünü üstleniyor. Dört milli sporcunun yer aldığı Alfa Eskrim Spor Kulübü’nü kurarak hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren ikili, “Şimdiki hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizin adını duyurmak” mesajı verdi.
Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.