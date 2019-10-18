Eskrime yeni soluk

Alsancak’taki 600 metrekarelik alanda Avrupa standartlarında bir eskrim salonu oluşturan Emir Şendut ve Harun Mihrioğlu, kurucusu oldukları kulübün hem yöneticiliğini hem de antrenörlüğünü üstleniyor. Dört milli sporcunun yer aldığı Alfa Eskrim Spor Kulübü’nü kurarak hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren ikili, “Şimdiki hedefimiz olimpiyatlarda ülkemizin adını duyurmak” mesajı verdi.