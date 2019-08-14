BİST99.4050,20EURO6,240,35USD5,580,41ALTIN268,40-0,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEşler bayram mesaisinde
    14.08.2019 - 01:04

    Eşler bayram mesaisinde

    Eşler bayram mesaisinde

    İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili’de Koçanlı Köşkü, Dikili Kültür Evi ve Dikili Belediyesi’ne ait Jeotermal A.Ş.’de incelemelerde bulundu.

    Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte Dikili’nin farklı yerlerinde ziyaretlerde bulunan Soyer, yolda karşılaştığı vatandaşla da bayramlaştı. İstekleri dinleyen Soyer, özçekim taleplerini de geri çevirmedi. Dikili ziyaretlerinde Başkan Soyer’e eşi Neptün Soyer, Başkan Kırgöz’e de eşi Nesrin Kırgöz eşlik etti.

    ‘Yalnız değilsiniz’

    Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin huzurevleri ziyaretlerine de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesinde kurduğu huzurevini ziyaret eden Soyer, “Sizler yalnız değilsiniz, Büyükşehir her zaman yanınızda. Biz de her ihtiyaç duyduğunuzda sizlere desteğe hazırız” dedi. Soyer, huzurevi sakinleriyle yemek yedi, bol bol sohbet etti.

    İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
    daha fazla video için
    Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

    Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

    Irmakta araçlarıyla mahsur kaldılar

    Irmakta araçlarıyla mahsur kaldılar

    Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

    Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

    Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

    Sıradaki Haber