Eşler bayram mesaisinde

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili’de Koçanlı Köşkü, Dikili Kültür Evi ve Dikili Belediyesi’ne ait Jeotermal A.Ş.’de incelemelerde bulundu.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte Dikili’nin farklı yerlerinde ziyaretlerde bulunan Soyer, yolda karşılaştığı vatandaşla da bayramlaştı. İstekleri dinleyen Soyer, özçekim taleplerini de geri çevirmedi. Dikili ziyaretlerinde Başkan Soyer’e eşi Neptün Soyer, Başkan Kırgöz’e de eşi Nesrin Kırgöz eşlik etti.

‘Yalnız değilsiniz’

Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin huzurevleri ziyaretlerine de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesinde kurduğu huzurevini ziyaret eden Soyer, “Sizler yalnız değilsiniz, Büyükşehir her zaman yanınızda. Biz de her ihtiyaç duyduğunuzda sizlere desteğe hazırız” dedi. Soyer, huzurevi sakinleriyle yemek yedi, bol bol sohbet etti.