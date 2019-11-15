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    HaberlerEge HaberleriEsnaf dostu masa
    15.11.2019 - 01:56 |

    Esnaf dostu masa

    İzmir’de esnafın yoğun olarak bulunduğu Konak’ta, belediye Esnaf Masası kurdu.

    Esnaf dostu masa

    Belediye ile esnaf arasında köprü görevi görecek birimin başkanlığına İzmir’in tanınmış esnafından Konak Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Kılıç getirildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte teşekkür ziyaretine gitti. Anık, Konak’ta esnafın sesinin artık daha gür çıktığını söyledi, “İsteklerimizi ve şikayetlerimizi daha hızlı çözüme kavuşturabileceğiz. Daha önce Narlıdere Belediyesi’nin başlattığı esnaf dostu bu uygulamayı Konak’a taşıyan Başkan Abdül Batur’a teşekkür ediyoruz” dedi. Kılıç da, “Masanın iki tarafını da bilen biriyim. Esnaf arkadaşlarıma yardımcı olmak için görev başındayız” diye konuştu.

     

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