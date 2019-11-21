21.11.2019 - 02:38 |
Esnaf için bir aradalar
AK Parti İzmir İl Başkanlığı Esnaf Komisyonu, Konak Belediyesi Esnaf Masası’nı ziyaret etti.
İki partinin temsilcileri, esnaf için işbirliği mesajı verdi. Komisyon Başkanı Erkan Özkan, esnafın yararına her girişimin yanında olduklarını açıkladı. Özkan, Kemeraltı, Gıda Çarşısı, Çankaya gibi esnaf deposu yerlerin bulunduğu Konak’ta belediyenin attığı adımı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi, “Partimizin ve il başkanımız Kerem Ali Sürekli’nin esnafımıza yönelik hassasiyetinini herkes biliyor. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi. Esnaf Masası Başkanı Doğan Kılıç da, “Partilerimiz farklı olsa da geldiğimiz yer ve esnaf için mücadelemiz aynı” diye konuştu.
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