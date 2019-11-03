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    Haberler EgeEsnaf Masası köprü olacak
    03.11.2019 - 02:17 |

    Esnaf Masası köprü olacak

    Konak Belediyesi Esnaf Masası hizmete girdi. Başkan Abdül Batur ile esnaf arasında köprü vazifesi görecek birim ile sorunlar çok daha hızlı çözülecek.

    Esnaf Masası köprü olacak

    Esnaf Masası Başkanı Doğan Kılıç ve çalışma arkadaşlarını ziyaret eden Başkan Batur, “Konak esnafını, bu büyük aileyi aynı çatı altında toplayacak olan masamız büyük görev üstleniyor. Masamız, esnafımızın sorunlarını çözmek için ortak projeler üretip esnaf ve belediye arasındaki çalışmaları daha sağlıklı bir noktaya taşıyacak. Belediyemiz her çalışmamızda olduğu gibi bunda da ortak akıl hareket edeceğiz. Birlikte Konak dedik ve verdiğimiz sözü tutuyoruz” dedi.

    Valiye teşekkür

    Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane Binası’nın restorasyonlarına da değinen Başkan Batur, İzmir Valiliği’nin çalışmalara yüzde 80 katkı vereceğini açıkladı.  Vali Erol Ayyıldız’a teşekkür eden Batur, “İlçedeki tarihi yapıların ayağa kaldırılması için ne gerekiyorsa yapılacak. İki yapı, hızla kent yaşamına kazandırılacak” diye konuştu.

     

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