BİST99.679-2,18EURO6,18-0,59USD5,56-0,82ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEsnafa indirimli sağlık hizmeti
    03.08.2019 - 03:45

    Esnafa indirimli sağlık hizmeti

    Çiğli Esnaf ve Sanatkar Odası, üyelerin ve ailelerin indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanması için Can ve Ekol hastaneleriyle imzaladığı protokolü yeniledi.

    Esnafa indirimli sağlık hizmeti

    İşbirliğine göre; İzmir Can Hastanesi’nden hizmet alan üyeler yüzde 20, Ekol Hastanesi’nden hizmet alan üyeler yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Her iki hastane yönetimiyle uyumlu ve verimli işbirlikleri yaptıklarını belirten Oda Başkanı Arif Altıkulaç, “İnsanlar çeşitli ihtiyaçlarından kısabilir ancak sağlık için hiçbir şeyden kısamazsınız” dedi.

    Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralıKars’ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye, BMGK'da YPG/PKK'nın "meşrulaştırılmaması" çağrısı yaptı

    Türkiye, BMGK'da YPG/PKK'nın "meşrulaştırılmaması" çağrısı yaptı

    Muğla'da bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

    Muğla'da bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

    Mardin'den acı haber: 1 asker şehit oldu

    Mardin'den acı haber: 1 asker şehit oldu

    Şans oyunları hangi gün çekiliyor? On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Milli Piyango çekiliş günleri

    Şans oyunları hangi gün çekiliyor? On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Milli Piyango çekiliş günleri

    Sıradaki Haber