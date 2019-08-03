Esnafa indirimli sağlık hizmeti

İşbirliğine göre; İzmir Can Hastanesi’nden hizmet alan üyeler yüzde 20, Ekol Hastanesi’nden hizmet alan üyeler yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Her iki hastane yönetimiyle uyumlu ve verimli işbirlikleri yaptıklarını belirten Oda Başkanı Arif Altıkulaç, “İnsanlar çeşitli ihtiyaçlarından kısabilir ancak sağlık için hiçbir şeyden kısamazsınız” dedi.