Esnafa yeni bir soluk

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, üretim, ticaret, teşhir ve ihracatın aynı anda yapılacağı, 400 işyerinden oluşacak Ege Ticaret Merkezi’ni tanıttı, “Esnafımızın tüm ihtiyacı burada karşılanacak” dedi.

Ege-Koop’un inşa edeceği, 400 işyerinden oluşacak Ege Ticaret Merkezi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (İESOB) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan merkezi, yeni nesil organize sanayi bölgesi olarak tanımladı. Şehir içinde sıkışan işyerlerinin gelişip büyümede zorluklarla karşılaştığını söyleyen Aslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 yılında İmar Kanunu’na ‘kentsel servis alanı’ kavramını ilave ettiğini belirtti.

Konut fiyatına işyeri

Kentsel Servis Alanı ile şehir içinde sıkışan işyerlerinin, kentsel dönüşüm planları kapsamında kent dışına taşınmasına olanak sağlandığını ifade eden Aslan, şunları vurguladı:

“İşletmeler iş hacimlerini, üretim bantlarını, imalathanelerini büyütmek istiyorlar ki dış pazarlara açılabilsinler. İzmir ve Türkiye ekonomisinin büyümesi için önce bu işyerleri büyümeli. Ege-Koop ailesi olarak 1 milyon metrekarelik alanın ilk aşamada 350 bin metrekaresinde 200, 400 ve 800 metrekare işyerleri seçeneklerinden oluşan bu proje için elimizi taşın altına koyduk.” Yüksek teknoloji kullanarak katma değerli mal ve hizmet üreten, yurtiçi ve yurtdışında satış yapan yeni firmaların Ege Koop Ege Ticaret Merkezi’nde yer alacağını söyleyen Aslan, “Yatırımcılar İzmir’de 2+1, 3+1 konut fiyatlarına, modern ve kazançlı bir işyerine sahip olmuş olacak” dedi.

‘Hayaldi gerçek oldu’

Ege-Koop’un sanayide, ticarette, çeşitli sektörlerde ve meslek odalarındaki ihtiyaç ve talepleri karşılamak üzere özgün ve kaliteli projeler ürettiğini söyleyen Aslan, 400 işyerinden oluşacak Ege Ticaret Merkezi’nin Menderes Tekeli’de İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde, metro hattına 5 dakika mesafede yer aldığını belirtti. İEOSB Başkanı Zekeriya Mutlu da, merkezin esnafın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti. İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ise, “Hayallerimizin gerçektiren üretim, ticaret, teşhir ve ihracatın aynı anda yapılacağı bu merkezi hep birlikte kuracağız” ifadesini kullandı.