Esnafın gerçek dostu

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Konak Belediyesi bünyesinde kurulan Esnaf Masası’nda başkanlık görevine getirilen Doğan Kılıç’ı ziyaret etti. İzmir’de faaliyet gösteren esnaf sanatkarların çoğunluğunun Konak ilçesinde bulunduğunu hatırlatan İESOB Başkanı Mutlu, Esnaf Masası’nın önemli işlevleri yerine getireceğine inandığını söyledi. Esnaf Masası’nın, esnaf sanatkarlar ile belediye arasında köprü vazifesi göreceğini kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

Her zaman yanımızda

“Esnaf sanatkarların sorunlarının hızlı çözümüne vesile olacak olan Esnaf Masası’nı kuran Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kentimizde uzun yıllar belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Abdül Batur gerçek bir esnaf dostu olduğunu her fırsatta gösteriyor” dedi. Kılıç ise, “Konak ilçesindeki esnaf sanatkar dostlarımızın sorunlarını ilgili mercilere ilk elden ulaştırabilmek ve takip etmek, belediye ve esnaf arasındaki sıkıntıları giderebilmek, sorunlara hızlı çözümler üretebilmek amacındayız” diye konuştu.