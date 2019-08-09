Esnafın sağlığı Ekol’e emanet

Protokol kapsamında, odaya bağlı esnaf ve sanatkarlar, Ekol Hastanesi’nde ödeyecekleri katkı payı üzerinden indirim alacak. Uzun süredir Ekol Hastanesi yönetimiyle uyumlu ve verimli bir şekilde işbirliği yaptıklarını belirten Çiğli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, “İndirim sürelerini yeni protokolle uzattık. Günümüz dünyasında sağlık çok önemli. Sağlıktan daha değerli hiçbir şey yoktur. Üyelerimizin odadan ‘İndirim Kart’larını alması yeterli” dedi. Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz da, “Hastane olarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerine, sanata ve spora her zaman destek verdik. Bu tür projelerde her zaman yer aldık ve alacağız” diye konuştu.