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    HaberlerEgeEsnafın sorunlarını dinledi
    10.08.2019 - 01:46

    Esnafın sorunlarını dinledi

    Esnafın sorunlarını dinledi

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Oto Tamircileri Odasını ve 1. Sanayi esnafını ziyaret etti. Oda binasında gerçekleşen toplantıda, sanayi esnafının sorunları Başkan Batur’a aktarıldı.

    Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan, “Başkanımızın en yakın zamanda, esnafımızın çalışma ortamlarını olumsuz etkileyen soruları çözeceğine inanıyoruz” dedi.

    Sosyal belediyecilik

    1. sanayi esnafı ile Başkan Batur’u bir araya getiren toplantıda konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, “Esnaf dostu bir başkan olarak her zaman yanımızda olacaktır” diye konuştu. Başkan Batur da, esnafı rahatlatmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

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    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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