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    HaberlerEgeEsnafla buluşan İduğ destek istedi
    11.10.2019 - 02:22 |

    Esnafla buluşan İduğ destek istedi

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ilçedeki sanayi siteleri ve esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

    Esnafla buluşan İduğ destek istedi

    Sorunları dinleyen İduğ, çözüm önerilerini anlattı, projeler için de destek istedi. Toplantıyı her ay düzenleyeceklerini belirten İduğ, “Yeni spor alanları başta olmak üzere pazar yeri, düğün salonu ve havuz yatırımlarını hızla tamamlayacağız” dedi.

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