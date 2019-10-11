Esnafla buluşan İduğ destek istedi

Sorunları dinleyen İduğ, çözüm önerilerini anlattı, projeler için de destek istedi. Toplantıyı her ay düzenleyeceklerini belirten İduğ, “Yeni spor alanları başta olmak üzere pazar yeri, düğün salonu ve havuz yatırımlarını hızla tamamlayacağız” dedi.