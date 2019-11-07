Esnaftan pazarda tahsilat yapılabilecek

ÇANAKKALE’NİN Çan Belediyesi, esnafların ödemelerini daha hızlı yapabilmeleri için pazar yerinde e-tahsilat uygulaması başlattı. Uygulamayla, esnafın ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapması sağlanacak. Tahsilat yapan zabıta ekipleriyle uygulamayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bülent Öz, “Gelişen teknolojiye kayıtsız kalmadık. Online tahsilat sistemiyle hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz” dedi. l ÇAN DHA