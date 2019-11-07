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    HaberlerEge HaberleriEsnaftan pazarda tahsilat yapılabilecek
    08.11.2019 - 00:43 |

    Esnaftan pazarda tahsilat yapılabilecek

    Esnaftan pazarda tahsilat yapılabilecek

    ÇANAKKALE’NİN Çan Belediyesi, esnafların ödemelerini daha hızlı yapabilmeleri için pazar yerinde e-tahsilat uygulaması başlattı. Uygulamayla, esnafın ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapması sağlanacak. Tahsilat yapan zabıta ekipleriyle uygulamayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bülent Öz, “Gelişen teknolojiye kayıtsız kalmadık. Online tahsilat sistemiyle hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz” dedi. l ÇAN DHA

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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