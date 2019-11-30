ESOPARK’a davetlisiniz

Yarın Urla’ya akın olacağını belirten Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, “Düğün salonlarımız, restoranlarımız, aile çay bahçelerimiz ve çocuk eğlence alanlarımızla hizmet verdiğimiz ESOPARK, bu hafta sonundan itibaren de yeni bir kimlik kazanıyor.

Yarımada’ya hitap edecek açık oto pazarı da ilk kez açılacak. Ayda bir kez, yaklaşık 80 standın kurulduğu ‘Antika ve 2. El Pazarı’nın da aynı güne denk gelmesiyle, ESOPARK’ta tam bir bayram havası yaşanacak” ifadesini kullandı. Açık Oto Pazarı ve büyük salonda açılacak Antika ve 2. El Pazarı, stantların yanısıra eşsiz kahvaltı seçenekleriyle de eğlenceli bir haftasonu geçirtecek.