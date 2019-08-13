‘Eti sebzeyle pişirin’

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün eğitmen şefi Tolgahan Kamiloğlu, Kurban Bayramı’nda kuzu kapama, elbasan tava, Kuzu/dana güveç ve çoban kavurma gibi yemekleri, sağlıklı şekilde herkesin evinde yapabileceğini söyledi. Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Betül Öztürk, etleri sebzeyle pişirmenin hazım sorununu önleme bakımından önemli olduğunu belirtti, eğitmen şef Tolgahan Kamiloğlu’nun tarifleri hazırlarken tüm bunları göz önünde bulundurduğunu söyledi.