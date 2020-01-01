01.01.2020 - 00:00 |
Etkili iletişim eğitimi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, zabıta ve özel güvenlik görevlilerinin vatandaşlarla olan iletişimlerini geliştirmek için halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi verdi. 228 personelin katıldığı eğitimlerle, davranış, iletişim konuları, güvenlik tedbirleri anlatıldı.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.