Muğla Büyükşehir Belediyesi, zabıta ve özel güvenlik görevlilerinin vatandaşlarla olan iletişimlerini geliştirmek için halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi verdi. 228 personelin katıldığı eğitimlerle, davranış, iletişim konuları, güvenlik tedbirleri anlatıldı.