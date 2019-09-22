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    HaberlerEgeEtkinlik merkezi açılıyor
    22.09.2019 - 01:56 |

    Etkinlik merkezi açılıyor

    Burhaniye Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinin başında gelen Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM) eğitimler başladı.

    Etkinlik merkezi açılıyor

    Gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimlerin verildiği merkez de, kültürel, sanatsal ve sportif kurs ve aktiviteler yer alacak. Merkezin, 900 metrekare alan üzerinde kurulduğunu kaydeden Başkan Ali Kemal Deveciler, “Çocukların sosyal açıdan gelişimi ve akademik açıdan başarı kazanmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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