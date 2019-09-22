Etkinlik merkezi açılıyor

Gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimlerin verildiği merkez de, kültürel, sanatsal ve sportif kurs ve aktiviteler yer alacak. Merkezin, 900 metrekare alan üzerinde kurulduğunu kaydeden Başkan Ali Kemal Deveciler, “Çocukların sosyal açıdan gelişimi ve akademik açıdan başarı kazanmalarını istiyoruz” diye konuştu.