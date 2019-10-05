Etnofest’e Balıkesir damga vurdu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından ‘Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın’ sloganıyla düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sürüyor.

Yarın da devam edecek olan festivale, 17 ülkeden 960 sporcu katıldı. Festivalin açılış konuşmasını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yaptı.



Açılışa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da katıldı. Yılmaz, açılışın ardından yapılan atlı cirit gösterilerini futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ile Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Gökhan İnler’le birlikte izledi.



Hatıra fotoğrafı çekildi



Balıkesirli atlı okçuların da gösteri yaptığı organizasyonda, bugün Balıkesir’den gelen Barana ve Bengi ekipleri de gösteri sunacak.



Oba alanında kurulan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tanıtım çadırını ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir yöresine ait kıyafetleri tanıtan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve çadırı gezdi. Yılmaz, Balıkesir olarak böyle önemli bir festivalde yer almaktan mutlluk duyduklarını belirtti.



Festivalde; geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kokboru, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.