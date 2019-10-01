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    HaberlerEgeEU Gençlik yeni sezonda gümbür gümbür
    01.10.2019 - 01:14 |

    EU Gençlik yeni sezonda gümbür gümbür

    EU Gençlik yeni sezonda gümbür gümbür

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleriyle yeniden yapılanan, futbol, rugby, tenis, basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok alanda faaliyet gösteren EÜ Gençlik ve Spor Kulübü, 2019-2020 sezonuna hızlı başladı. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı, 1. Amatör Küme müsabakasında ligde çıktığı maçlarda önemli başarılar elde etti. Takım, 2019-2020 sezonu 1. Amatör Küme müsabakasında Doğanlar Spor Kulübü ile yaptığı maçı 3-0 kazandı. Daha önce Ceylan Spor Kulübü ile yaptığı maçı 5-1’lik skorla kazanan EÜ’lü gençler, Çamdibi Gençlerbirliği ile yaptığı maçta ise 2-2 berabere kaldı. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı, Basketbol 2. Liginde mücadele verecek.

    Her branşta hedef zirve

    Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncularından Berk Kar ve Doğa İlke Ergazi, Çin’in Lanzhou şehrinde düzenlenecek “FIBA 3X3 U23 Dünya Şampiyonası’nda” Milli Takım oyuncusu olarak ülkemizi teslim edecek. Teniste de iddialı olmak isteyen kulüp, kıdemli antrenörler ve deneyimli akademisyenler denetiminde her yaş grubu ve seviyesinde uygun kurslar, özel dersler ve performans grupları çalışmalarına başladı. Kulübün yüzme şubesi, 19-20 Ekim’de Bursa’da yapılacak olan Ulusal Gelişim Projesi Bölge müsabakalarına 29 sporcu ile katılmaya hak kazandı. Sualtı Rugby Takımı da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Takım, 120 altyapı sporcusuyla haftanın 5 günü çalışmalarını Ege Üniversitesi Prof. Dr. Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştiriyor. Çoğunluğu milli takım sporcularından oluşan A Takımı, Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü ve Türkiye’yi; Eurolig ve Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.

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