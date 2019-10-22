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    HaberlerEgeEv alacaklara büyük kolaylık
    22.10.2019 - 07:50 |

    Ev alacaklara büyük kolaylık

    Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi, ev sahibi olan ya da yeni ev alacaklar için binanın güvenli olup olmadığını öğrenebiliyor, danışmanlık hizmeti veriyor

    Ev alacaklara büyük kolaylık

    Bayraklı Belediyesi, birinci derece deprem bölgesi olan İzmir’de, yeni ev alacaklara ya da oturduğu binanın güvenli olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlara önemli bir hizmet sunuyor. Belediyenin Deprem Etüt Merkezi’ne başvuran ev sahipleri, uzmanlar tarafından gerçekleştirilen yapı analizi sayesinde binalarının risk durumunu öğrenebiliyor. Merkez ayrıca yeni ev alacaklara da ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriyor. Bugüne kadar resmi kurumlar, site ve apartman yönetimlerinden gelen başvuruları değerlendiren merkeze bağlı ekipler, 11 bin 987 konut ve işyerinin risk analizini gerçekleştirdi.

    4 bin konut riskli

    Bayraklı’nın yanı sıra ilçe sınırları dışından gelen talepleri de geri çevirmeyen ekiplerin yaptığı testler sonucunda başvuruların yüzde 57’sinin yani 6 bin 875 konutun riskli olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı testlerde, 672 konut risksiz, 4 bin 440 konut ise çok riskli çıktı. İlçenin en önemli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu konuda tüm kesimlerin uzlaştığı yeni bir model bulacaklarını söyledi. Sandal, “Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Şu an vatandaşın yaşam kalitesini sıkıntıya sokan sorunlara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Asıl meselemiz dönüştürmek. Vatandaşın da, müteahhidin de, belediyenin de beklentilerinin karşılandığı bir yöntemle bu işi çözmemiz lazım” ifadesini kullandı.

    Analiz testi

    Deprem Etüt Merkezi ekipleri, deprem analiz testinde binanın betornarme ve mimari projelerinin yönetmelklere bağlı olup olmadığına bakıyor. Az riskli, orta riskli ve tehlikeli yapılar olmak üzere üç kategoride değerlendirme yapılıyor. Deprem Etüt Merkezi’ne 0 232 341 31 21 telefon numarasından
    ulaşılabiliyor.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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