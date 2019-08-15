Ev konservelerinde bakteri tehlikesi

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, konserve hazırlanırken yapılan bilinçsiz işlemlerin, ölümcül bir zehirlenme türü olan ‘botulismus’ vakasına neden olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Uzel, tüketicilerin evde uyması gereken hijyen koşullarını şöyle sıraladı: “Evde hazırlanması tercih edilen konserveler için cam kavanozlar kullanılmalı. Ayrıca, şekli bozulmuş ve paslı olan kapaklar kesinlikli kullanılmamalı. Dışa doğru bombe şeklinde şişme yapan, tat, renk ve koku bakımından kötü olan konserveler tüketilmemeli.”