Eve dönüş başladı

Kurban Bayramı tatili dönüşünde İstanbul-İzmir otoyolunu kullananlar, akıcı olan trafikten memnun kaldı. Muğla ve Edremit Körfezi’nde ise araçlar kuyruk oluşturdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen, 8.5 saati bulan seyahat süresini 3.5 saate düşüren İstanbul-İzmir otoyolunu kullanan tatilciler, akıcı trafikten memnun kaldı. Aydın’dan Bursa’ya giden Özgür Yüksel, “Yolu beğendik, trafikten kurtulduk. İş gereği çok seyahat ediyorum. Fiyatın düşmesini ümit ediyoruz” dedi. İzmir’den Bursa’ya giden Vezir Tarla ise, “Normalde 6-7 saat süren yol kısaldı. Fiyat biraz düşerse yolu daha fazla kullanabilriz” diye konuştu.

Havadan denetim

Tatilini Marmaris, Bodrum ve Datça’da geçirenlerse dönüş yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Bodrum’a İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler Yokuşbaşı Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Beykikkırlar mevkisinde araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğunu azaltmak için ekipler görev başındaydı, zaman zaman trafik ışıkları pasif hale getirildi. Datça’dan dönen tatilcilerin de eklenmesiyle ilçeden çok fazla araç çıkışı olduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da helikopterle havadan ve karadan denetim yaptı.

Edremit Körfezi’nde 4 günlük Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp, dönüşe geçenler de; Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçeleri üzerindeki E-87 yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Bursa Batı Gişeleri’nde otoyol ücretini nakit olarak ödeyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Hızlı Geçiş Sistemi’nin olduğu noktalarda ise geçişler, yoğunluk oluşmadan sağlanıyor.

50 kişi yaşamını yitirdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde alınan tedbirlere rağmen 33 ilde 45 trafik kazasının meydana geldiğini ve 50 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Bayram tatilini izleyen hafta sonu dönüşler olacağı ve bu nedenle yollarda aşırı yoğunluk olabileceği belirtilerek, sürücülere yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola vermeleri konusunda uyarı yapıldı.