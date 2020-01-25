Eve dönüyoruz

Süper Lig’in 19. haftasında yarın yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açılış maçında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Göztepe’de, hazırlıklar tamamlandı. Statta saha ve tribünler hazır hale getirilirken, çevre düzenlemesi de büyük ölçüde bitti. Merdiven boşlukları da boyandı, statta taraftarın giriş ve çıkış yapacağı noktalardaki eksikler giderildi.



Biletler tükendi



Göztepeli futbolseverler biletlere hücum etti. Çıkan 17 bin kombine ve 35 locayı tamamen tüketen futbolseverler satışa sunulan 3 bin adet bileti de çıkar çıkmaz aldı. Beşiktaş karşılaşmasına özel olarak hazırlanan taraftarların Göztepe’nin kuruluşu ile ilgili koreografi şov yapacağı bildirildi.



Kortejle stada yürüyüş



Maç öncesi Susuzdede Parkı’nda toplanacak Göztepeliler saat 12.00’de Mithatpaşa Caddesi’nde kortejle stada geçecek. Konuk Beşiktaş taraftarı kesinlikle münferit olarak stada giriş yapamayacak. Deniz tarafındaki kale arkasında maçı izleyecek siyah beyazlılar bir süre otoban girişinde bekletilecek ve toplu olarak Gürsel Aksel Stadı’na getirilecek.



Resmi tören yapılacak

Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın temelini 9 Eylül 2017 tarihinde atan dönemin Başbakanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış maçında stattaki yerlerini alacak. Saat 14.00’te stadın açılış kurdelesi kesilecek. Spor, iş ve siyaset dünyasından birçok kişi de pazar günü Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde olacak. Bugün Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’ni ziyaret edip ardından TFF 1. Lig’de Altay-İstanbulspor maçını izleyecek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, Göztepe’nin eski kulübü Beşiktaş’la oynayacağı karşılaşmada yeni stattaki yerini alacak.



‘Tarihe tanıklık edeceğiz'

Yeni evindeki ilk maçında cefakar taraftarlarını 3 puanla uğurlamak isteyen Göztepe’de sakatlıkları süren defans oyuncuları Alpaslan ve Reis dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde Antalyaspor’u deplasmanda 3-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut’un öğrencileriyle yaptığı toplantıda, “Tüm Türkiye’nin gözü bu maçta olacak. Tarihimizde ilk kez kendi stadımızda maça çıkacağız. Bizlere olan inanç ve beklentiler büyük. Taraftarımız ve camiamızın büyük heyecanı var. O gün görsel bir şölen bizleri bekliyor. Bizler de tarihe tanıklık edeceğiz. Yeni stadımızda sahaya çıkmak bizlere nasip olacak. Herkes bu motivasyonla maça hazırlanmalı” ifadelerini kullandığı öğrenildi.