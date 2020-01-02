Ressam Şükran Ulucan, Bornova Profesörler Sitesi’ndeki evinin alt katını ve bahçesini ‘Artrium Art Galeri’ adıyla sanat galerisi haline getirdi. Hem kendisinin hem de sanatçı arkadaşlarının sergi açacak, çalışma yapacak sanat galerisi ve çalışma atölyesi bulmakta sıkıntı çektiklerini belirten Ulucan, “Yaz aylarında evimin bahçesini atölye olarak kullanacak, arkadaşlarımla burada çalışmalar yapacağız” diye konuştu.