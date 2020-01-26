Evinin balkonu karanfille donandı

Başkan Mesut Ergin ve katılımcılar Mumcu’nun evinin balkonuna karanfil bıraktı. Başkan Ergin, “Uğur Mumcu, bugün Ayvalık’ın yanısıra Ankara’da ve Türkiye’nin her yerinde anılıyor. Onu, Ne Ankara unuttu, ne Ayvalık, ne Türkiye” dedi.