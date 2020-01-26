26.01.2020 - 00:04 |
Evinin balkonu karanfille donandı
Uğur Mumcu Ayvalık’taki evinin önünde anıldı.
Başkan Mesut Ergin ve katılımcılar Mumcu’nun evinin balkonuna karanfil bıraktı. Başkan Ergin, “Uğur Mumcu, bugün Ayvalık’ın yanısıra Ankara’da ve Türkiye’nin her yerinde anılıyor. Onu, Ne Ankara unuttu, ne Ayvalık, ne Türkiye” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.