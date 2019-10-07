Evlattan farkları yok

Bucalı hayvanseverler FestPati’de buluştu. Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkı’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Erhan Kılıç, “Hayvanlara yönelik şiddet ve istismar haberlerini üzüntü içinde takip ediyoruz. Maalesef Türk Ceza Kanunu yalnızca sahipli hayvanlara verilen zararı, malı zarar gören kişiye tazmin niteliğinde cezaya tabi tutuyor. Bu yasaların değişmesi için Buca Belediyesi olarak üstümüze düşen ne varsa yapacağız” dedi. Kılıç, hayvan sahiplenmenin bir çocuk evlat edinmek kadar önemli bir sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.

Festivalde, Sevimli Kahramanlar Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı. Gizem Asar ve Lobo ile kaleci köpek etkinlikleri de ilgiyle izlendi. Ayrıca, çok sayıda sokak hayvanı da sahiplendirildi.